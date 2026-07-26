Следком РФ будет расследовать очередную атаку ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России расследует очередные преступления украинских националистов против мирных жителей Севастополя.
Во время атаки ВСУ 24 июля в городе пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, также в больницу обратилась 85-летняя женщина с травмой кисти.
«Следователями будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к совершению данных преступлений», — сообщила пресс-служба ведомства.
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