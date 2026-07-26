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Следком РФ будет расследовать очередную атаку ВСУ на Севастополь

В городе пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России расследует очередные преступления украинских националистов против мирных жителей Севастополя.

Во время атаки ВСУ 24 июля в городе пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, также в больницу обратилась 85-летняя женщина с травмой кисти.

«Следователями будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к совершению данных преступлений», — сообщила пресс-служба ведомства.

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