ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 345 военных

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 205 военнослужащих, «Запад» — до 210, «Южная» — свыше 160, «Центр» — до 370, «Восток» — до 345, «Днепр» — до 55 военных.
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