«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили за сутки цеха производства дальних беспилотников ВСУ
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки логистические центры, цеха производства беспилотников ВСУ большой дальности и места их хранения, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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