ВС РФ поразили за сутки цеха производства дальних беспилотников ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки логистические центры, цеха производства беспилотников ВСУ большой дальности и места их хранения, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.