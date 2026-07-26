ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Просяная, Малиновка, Васильковка, Ивановка Днепропетровской области, Никольское и Барвиновка Запорожской области.
«Противник потерял до 345-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в ведомстве.