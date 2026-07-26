ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства», — говорится в сводке.