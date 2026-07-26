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ВСУ за сутки потеряли до 370 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Сухарева Балка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — говорится в сообщении ведомства.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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