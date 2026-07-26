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Средства ПВО РФ за сутки сбили более 1 тыс. украинских дронов

Российские силы также уничтожили восемь управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 1 060 украинских беспилотников самолетного типа и 8 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 1 060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

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