Средства ПВО РФ за сутки сбили более 1 тыс. украинских дронов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 1 060 украинских беспилотников самолетного типа и 8 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 1 060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
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