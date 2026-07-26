ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шиповатое, Пристен, Щуровка и Кутьковка Харьковской области, Маяки и Донецкое Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 210 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в ведомстве.