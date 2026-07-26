ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 210 военных, сообщило Минобороны РФ.