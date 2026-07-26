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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 210 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шиповатое, Пристен, Щуровка и Кутьковка Харьковской области, Маяки и Донецкое Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в ведомстве.

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