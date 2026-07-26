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Силы ПВО за сутки сбили 465 БПЛА и два снаряда HIMARS ВСУ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.

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