ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

«На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады (большой мощности) “Южной” группировки войск обнаружили живую силу противника, выставляющую разведывательный дрон», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие пункт управления и живую силу.
Еще один пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен на окраине Алексеево-Дружковки.
На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.