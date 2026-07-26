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ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на алексеево-дружковском и славянском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады (большой мощности) “Южной” группировки войск обнаружили живую силу противника, выставляющую разведывательный дрон», — сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие пункт управления и живую силу.

Еще один пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен на окраине Алексеево-Дружковки.

На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.

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