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ВСУ строят оборонительные сооружения в 90 километрах от границы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины строят оборонительные сооружения южнее города Мена Черниговской области, расположенного в 90 километрах от государственной границы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — сказал собеседник агентства.

Ранее представители силовых структур сообщили РИА Новости, что командование ВСУ продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.

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