ВСУ строят оборонительные сооружения в 90 километрах от границы

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — сказал собеседник агентства.
Ранее представители силовых структур сообщили РИА Новости, что командование ВСУ продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.
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