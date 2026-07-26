ВС России поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск

В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
«В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту “Черноморск” контейнерный терминал с грузами военного назначения», — говорится в сообщении.
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