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Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries

Песков: надо спросить у Киева, зачем он наносит удары по складам Wildberries.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Надо спросить у киевского режима, зачем он наносит удары БПЛА по складам Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это надо у киевского режима спросить», — сообщил он ИС «Вести», отвечая на вопрос, на что рассчитаны атаки БПЛА на склады Wildberries.

Песков ранее отмечал террористическую сущность киевского режима, комментируя атаки ВСУ на логистические центры. Он также опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.

Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.

В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.

Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.

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