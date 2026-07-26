Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries

Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.