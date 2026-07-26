ВС России поразили два балкера в Днепро-Бугском лимане

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в Днепро-Бугском лимане поразили еще два судна типа балкер, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что российские войска продолжают наносить удары по портам Украины, а также морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.
«Ударными беспилотниками в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», — говорится в сообщении.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС РФ в течение дня наносили удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины. Кроме того, морское судно, осуществлявшее доставку грузов, поражено на переходе морем южнее Одессы. А при помощи беспилотников «Герань-4 сикер» поразили три судна у территории портов.