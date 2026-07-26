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Путин: Украина со временем утратит западные территории

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что, по его мнению, Украина в будущем потеряет свои западные территории.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра. Год-два, десять, пятнадцать [лет]. Но все исторически встанет на свои места», — сказал он.

Глава государства также назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине. По словам Путина, «Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня».

Президент отметил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины. По его словам, Киев впоследствии объявил Москву врагом, а русских — «нетитульной нацией». «Что вообще чушь, бред собачий Здравствуйте, приехали, а что это тогда?» — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия «не начинала никакой войны», а лишь начала отвечать «на те боевые действия, на ту войну», которую, по его словам, Киев при поддержке стран Запада развязал против юго-востока Украины.

Говоря об историческом устройстве страны, Путин напомнил, что Украину традиционно делили на левобережную и правобережную части.

«Вы знаете по истории, всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. А Донбасс — я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в создаваемую Украину», — сказал Путин.

В завершение он добавил, что Россию «вынудили начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины».

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