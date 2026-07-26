Путин: Украина со временем утратит западные территории

«Вы знаете по истории, всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. А Донбасс — я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в создаваемую Украину», — сказал Путин.