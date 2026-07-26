ВС РФ поразили еще два балкера в Днепро-Бугском лимане

Российские военные ударными беспилотниками поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, суда использовались для доставки военных грузов Вооруженным силам Украины. Тип примененных беспилотных летательных аппаратов не уточняется.
В Минобороны добавили, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили сухогруз и два буксира в порту Николаева. По данным Минобороны РФ, суда использовались в интересах украинской армии.
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