План «Ковер» объявили в Пензенской области

В Пензенской области временно прекращены прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил глава региона Олег Мельниченко, на территории введен режим, предусмотренный планом «Ковер».
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал градоначальник в «Максе».
Немногим ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в семи российских аэропортах: Кирове (Победилово), Казани, Ярославле (Туношна), Самаре (Курумоч), Чебоксарах, Саратове (Гагарин), Пензе и Нижнем Новгороде (Чкалов).
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