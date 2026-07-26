Передававший данные разведке РФ украинский офицер пошел на повышение

Офицер Вооруженных сил Украины, передававший сведения российской разведке, полагая, что общается с родственниками без вести пропавших украинских военнослужащих, был повышен в должности. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.
По данным силовых ведомств, Андрей Савлук в течение 2025 года обменивался сообщениями с российской разведкой, будучи уверенным, что контактирует с близкими пропавших без вести украинских солдат.
«…Позже контакт перестал представлять интерес с точки зрения получения разведывательных сведений», — уточнил источник.
По его словам, в одном из диалогов украинский военнослужащий признался, что не хочет участвовать в боевых действиях.
Силовики добавили, что в 47-й бригаде идет проверка. Однако комбат 3-го батальона, фактически потерявший весь личный состав на курском приграничье, не был отстранен, а напротив — повышен до замкомбрига с внеочередным присвоением звания подполковника.
Ранее российские силовики узнали адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.