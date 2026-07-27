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Два человека погибли, 14 пострадали после атаки ВСУ на ДНР

Пушилин сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя и еще 14 человек пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ», — написал он в мессенджере «Макс».

В ходе атаки на пассажирский автобус в горловском районе Никитовский смертельные ранения получили водитель и пассажир. Медики зафиксировали еще семь пострадавших со средними травмами.

Под обстрел в Центрально-Городском районе Горловки попала машина скорой помощи — ранены трое медиков и пациент. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе.

В Волновахском округе на трассе Донецк-Мариуполь под обстрел попал автомобиль — ранен один человек. Еще один пострадал в Зугрэсе при атаке на грузовик.

Днем ранее силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой.

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