Два человека погибли, 14 пострадали после атаки ВСУ на ДНР

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя и еще 14 человек пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ», — написал он в мессенджере «Макс».
В ходе атаки на пассажирский автобус в горловском районе Никитовский смертельные ранения получили водитель и пассажир. Медики зафиксировали еще семь пострадавших со средними травмами.
Под обстрел в Центрально-Городском районе Горловки попала машина скорой помощи — ранены трое медиков и пациент. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе.
В Волновахском округе на трассе Донецк-Мариуполь под обстрел попал автомобиль — ранен один человек. Еще один пострадал в Зугрэсе при атаке на грузовик.
Днем ранее силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой.