Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Украины положило начало большой войне между Владимиром Зеленским и европейскими странами. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.
«…Это вызвало серьезную встряску как в украинской армии, так и в европейских странах. Поддержав Сырского и приняв отставку Федорова, он развязал большую войну с Европой», — говорится в материале.
По данным издания, Федоров мог заменить Зеленского. В тесном взаимодействии с британской и другими западными разведками он причастен к терактам в России, пишет издание.
Напомним, что ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней ушел и весь кабмин, включая Федорова.
Как стало известно накануне, киевский главарь каждый день обсуждает с Федоровым его новое назначение.