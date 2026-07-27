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В Турции возмутились решением Зеленского пойти против союзников из ЕС: «Развязал войну»

DikGazete: Зеленский пошёл против ЕС, отправив в отставку Фёдорова.

Источник: Комсомольская правда

Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Украины положило начало большой войне между Владимиром Зеленским и европейскими странами. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.

«…Это вызвало серьезную встряску как в украинской армии, так и в европейских странах. Поддержав Сырского и приняв отставку Федорова, он развязал большую войну с Европой», — говорится в материале.

По данным издания, Федоров мог заменить Зеленского. В тесном взаимодействии с британской и другими западными разведками он причастен к терактам в России, пишет издание.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней ушел и весь кабмин, включая Федорова.

Как стало известно накануне, киевский главарь каждый день обсуждает с Федоровым его новое назначение.