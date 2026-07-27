Украинские военнослужащие испытывают не только нехватку продовольствия, но и острый дефицит воды. Такая ситуация сложилась, в частности, на добропольском направлении, информирует РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Сергей Халковского.
По словам Халковского, военнослужащим выдавали полтора литра воды на три дня, а его сослуживец жаловался, что может умереть от жажды и готов пить мочу.
Без воды и продовольствия украинские военные могли оставаться до двух недель, добавил пленный. Сергей Халковский служил в 78-й бригаде ВСУ.
Накануне пленный Малаховский рассказал о голодных обмороках среди солдат ВСУ. Украинское командование доставляло еду раз в три дня, при этом воду не присылали, ее брали из ручья. Командование присылало кофе, но его не заваривали, а просто жевали, рассказал пленный.
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