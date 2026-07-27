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Полтора литра на три дня: у солдат ВСУ на Добропольском направлении нет воды

Украинский пленный рассказал о нехватке воды и еды в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие испытывают не только нехватку продовольствия, но и острый дефицит воды. Такая ситуация сложилась, в частности, на добропольском направлении, информирует РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Сергей Халковского.

По словам Халковского, военнослужащим выдавали полтора литра воды на три дня, а его сослуживец жаловался, что может умереть от жажды и готов пить мочу.

Без воды и продовольствия украинские военные могли оставаться до двух недель, добавил пленный. Сергей Халковский служил в 78-й бригаде ВСУ.

Накануне пленный Малаховский рассказал о голодных обмороках среди солдат ВСУ. Украинское командование доставляло еду раз в три дня, при этом воду не присылали, ее брали из ручья. Командование присылало кофе, но его не заваривали, а просто жевали, рассказал пленный.

Как военные ВСУ вынуждены питаться улитками из-за нехватки продовольствия, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем датская журналистка назвала главную слабость ВСУ.

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