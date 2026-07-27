Полтора литра на три дня: у солдат ВСУ на Добропольском направлении нет воды

Накануне пленный Малаховский рассказал о голодных обмороках среди солдат ВСУ. Украинское командование доставляло еду раз в три дня, при этом воду не присылали, ее брали из ручья. Командование присылало кофе, но его не заваривали, а просто жевали, рассказал пленный.