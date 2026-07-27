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ТАСС: ВСУ скапливают элитные войска у Доброполья, пытаясь замедлить ВС РФ

ВСУ концентрируют элитные подразделения вблизи Доброполья в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

На добропольском направлении украинские войска стягивают элитные подразделения — боевиков «Азова»* и части Национальной гвардии Украины, — чтобы «сдержать» продвижение российских сил к Днепропетровской области. Об этом заявил начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«После Доброполья до границы с Днепропетровской областью сильных населенных пунктов с опорой на том, где можно держать оборону, [у ВСУ] уже нет, и местность переходит в равнинную», — говорится в сообщении для ТАСС.

Военнослужащий подчеркнул, что это обеспечит продвижение ВС РФ и уверенную работу дронов на этом направлении.

Как накануне проинформировали в Минобороны РФ, ВС РФ освободили Шевченко на Добропольском направлении в ДНР.

* Признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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