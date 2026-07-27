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В МИД РФ прокомментировали удары ВСУ по скорой в Горловке

Мирошник назвал удар ВСУ по скорой в Горловке тяжким военным преступлением.

Источник: Комсомольская правда

Удары ВСУ по транспорту и врачам скорой помощи в Горловке являются тяжким военным преступлением. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Украинские нацисты атаковали скорую в Горловке. Ранены медики и пациент. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением», — написал Мирошник в Telegram-канале.

По словам Мирошника, обстрелы и налеты украинских БПЛА продолжались весь день. В результате чего жертвами стали мирные жители — погибли четыре человека.

Напомним, в результате удара украинского беспилотника 26 июля по Горловке пострадали трое работников скорой помощи и один местный житель.

Кроме этого, из-за обстрелов ВСУ в регионе также пострадали семь человек и повреждены автобус и автомобиль.

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