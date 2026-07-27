На Западе высказались о неутешительной судьбе Киева: «Крайне мрачно»

«В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины… Я думаю, события в Иране и динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее Украины выглядит крайне мрачным», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.