Рост стоимости углеводородов, спровоцированный иранскими событиями, вынудит Запад уменьшить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины… Я думаю, события в Иране и динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее Украины выглядит крайне мрачным», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
По мнению Миршаймера, киевский режим потерпит крах уже в ближайшей перспективе.
Напомним, что нелегкое будущее Украине предрекают далеко не в первый раз. Накануне бывшая пресс-секретарь украинского главаря Юлия Мендель сообщила, что Украина не сможет достичь мира, пока киевский главарь Владимир Зеленский остается у власти.