В результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Информация появилась около 01:49 по мск.
«Белгород снова под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей», — говорится в сообщении в «Максе».
Уточняется, что женщине с осколочным ранением височной области помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой доставили в медицинские учреждения. Всем оказывается необходимая помощь.
В результате удара БПЛА зафиксированы пожары в нескольких квартирах многоэтажки и более чем 15 автомобилях. Спасатели ликвидировали все очаги. Также в городе частично обрушился частный жилой дом и зафиксированы повреждения ряда многоквартирных зданий.
На момент 02:00 мск на территории региона была объявлена угроза повторной атаки БПЛА. В оперштабе призывали граждан оставаться дома и не подходить к окнам.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области.
23 июля атакам со стороны ВСУ в Белгородской области подверглись сразу 87 населенных пунктов. По данным оперштаба, противник использовал 50 артиллерийских снарядов и 318 БПЛА для ударов по трем городам, 17 поселкам, 64 селам и трем хуторам.
В свою очередь средства ПВО РФ продолжают защищать небо над регионами. Так, дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 133 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Воздушные цели ликвидированы в границах 11 регионов, включая Белгородскую, Ростовскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Московскую области, Краснодарский край, Республику Крым и над Черным морем.
Ночью 25 июля ВС РФ высокоточным оружием и БПЛА нанесли серию ударов по украинским портам. В порту Николаева был поражен сухогруз с грузом для ВСУ, а в Одессе — объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения военных поставок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: возможность прекратить боевые действия на Украине до конца текущих суток существует, но это зависит исключительно от позиции Киева.