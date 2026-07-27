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В Ростове повреждён жилой дом из-за атаки БПЛА, идет помощь пострадавшим

В Ростове-на-Дону развернули пункт временного размещения для жителей атакованного ВСУ дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону российские военные отражают воздушную атаку со стороны ВСУ. В ходе этой атаки пострадал многоквартирный жилой дом. Об этом информировал мэр Александр Скрябин.

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал чиновник в Telegram-канале.

При этом в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей используются автобусы, добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по транспорту и врачам скорой помощи в Горловке являются тяжким военным преступлением.

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