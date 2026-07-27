Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы дрона ZALA скорректировали удар по позициям ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы дрона-разведчика ZALA группировки «Север» скорректировали удары «Ланцетов» по позициям ВСУ в Сумской области и бронемашине, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Расчет разведывательных БПЛА ZALA войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» выполняет боевые задачи по разведке и корректировки ударных БПЛА и артиллерии в зоне проведения СВО в Сумской области.

«Расчеты разведывательных БПЛА ZALA войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Север” во время выполнения задач наблюдают за действиями противника, выявляют скопления сил украинских террористических формирований, опорных пунктов, огневых точек, их артиллеристских орудий, пунктов управления и точек взлета БПЛА, корректируют российские артиллерийские расчеты в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области», — сказано в сообщении.

На видео боевой работы зафиксировано, как расчет ZALA наводит удары барражирующих боеприпасов «Ланцет» на стоящую бронемашину и позиции ВСУ на окраине лесополосы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше