Операторы дрона ZALA скорректировали удар по позициям ВСУ в Сумской области

«Расчеты разведывательных БПЛА ZALA войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Север” во время выполнения задач наблюдают за действиями противника, выявляют скопления сил украинских террористических формирований, опорных пунктов, огневых точек, их артиллеристских орудий, пунктов управления и точек взлета БПЛА, корректируют российские артиллерийские расчеты в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области», — сказано в сообщении.