Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Краматорска уничтожены два Humvee ВСУ производства США

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля Humvee ВСУ производства США в районе Краматорска, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки в населенном пункте Ореховатка Краматорского района был обнаружен автомобиль повышенной проходимости производства США Humvee, который использовался для перевозки личного состава и материальных средств для ВСУ. В район цели были выведены ударные БПЛА подразделения беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые вывели автомобиль из строя без возможности восстановления», — сказано в сообщении.

Еще один автомобиль Humvee, но уже в Славянске, уничтожили операторы дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады.

Уничтожение пунктов управления БПЛА.

Также в министерстве рассказали про уничтожение пунктов управления БПЛА в районе Краматорска. Два пункта управления были выявлены и уничтожены расчетами БПЛА в Николаевке и Кондратовке. Удар по пункту управления беспилотниками в Дружковке нанес расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» 17-й артиллерийской бригады.

Удар по укрытию с расчетом БПЛА ВСУ в Александро-Дружковке дроном, управляемым по оптоволоконному кабелю, нанесли специалисты 6-й мотострелковой дивизии.

Кроме того, в ходе воздушной разведки в населенном пункте Куртовка операторы БПЛА обнаружили в лесополосе замаскированное укрытие ВСУ. Удар по нему был нанесен дроном 17-й артиллерийской бригады.

В населенном пункте Клиновое Константиновской городской общины расчет гаубицы «Гиацинт-Б» и ударный дрон этого же соединения уничтожили еще два укрытия с живой силой ВСУ.

Расчеты орудия Д-30 54-го мотострелкового полка уничтожил еще одно укрытие украинских военных в Николайполье.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше