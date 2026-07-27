В районе Краматорска уничтожены два Humvee ВСУ производства США

«В ходе воздушной разведки в населенном пункте Ореховатка Краматорского района был обнаружен автомобиль повышенной проходимости производства США Humvee, который использовался для перевозки личного состава и материальных средств для ВСУ. В район цели были выведены ударные БПЛА подразделения беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые вывели автомобиль из строя без возможности восстановления», — сказано в сообщении.
Еще один автомобиль Humvee, но уже в Славянске, уничтожили операторы дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады.
Уничтожение пунктов управления БПЛА.
Также в министерстве рассказали про уничтожение пунктов управления БПЛА в районе Краматорска. Два пункта управления были выявлены и уничтожены расчетами БПЛА в Николаевке и Кондратовке. Удар по пункту управления беспилотниками в Дружковке нанес расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» 17-й артиллерийской бригады.
Удар по укрытию с расчетом БПЛА ВСУ в Александро-Дружковке дроном, управляемым по оптоволоконному кабелю, нанесли специалисты 6-й мотострелковой дивизии.
Кроме того, в ходе воздушной разведки в населенном пункте Куртовка операторы БПЛА обнаружили в лесополосе замаскированное укрытие ВСУ. Удар по нему был нанесен дроном 17-й артиллерийской бригады.
В населенном пункте Клиновое Константиновской городской общины расчет гаубицы «Гиацинт-Б» и ударный дрон этого же соединения уничтожили еще два укрытия с живой силой ВСУ.
Расчеты орудия Д-30 54-го мотострелкового полка уничтожил еще одно укрытие украинских военных в Николайполье.