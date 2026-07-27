В районе Краматорска уничтожены два Humvee ВСУ производства США

«В ходе воздушной разведки в населенном пункте Ореховатка Краматорского района был обнаружен автомобиль повышенной проходимости производства США Humvee, который использовался для перевозки личного состава и материальных средств для ВСУ. В район цели были выведены ударные БПЛА подразделения беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые вывели автомобиль из строя без возможности восстановления», — сказано в сообщении.