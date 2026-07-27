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Залп «Урагана» уничтожил более 30 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» одним залпом уничтожили более 30 украинских военных в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Операторы разведывательных БПЛА выявили маршруты подвоза резервов ВСУ и район сосредоточения живой силы и машин в районе населенного пункта Широкое Запорожской области. После подтверждения координат цели данные передали расчету реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки «Восток».

«Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 боевиков ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали про контрбатарейную борьбу операторов БПЛА в Запорожской области. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА группировки «Восток». В результате боевой работы уничтожены самоходные артиллерийские установки 2С22 «Богдана» и M109, буксируемая гаубица M114, а также несколько 122-мм гаубиц Д-30.

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