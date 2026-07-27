Залп «Урагана» уничтожил более 30 солдат ВСУ в Запорожской области

«Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 боевиков ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление», — сказано в сообщении.