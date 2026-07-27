«Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль Bushmaster ВСУ

«Военнослужащими расчетов разведывательно-ударных комплексов с барражирующим боеприпасом “Ланцет” в составе отдельной бригады специального назначения группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении ежедневно уничтожаются различные цели. Один из расчетов в ходе выполнения боевых задач уничтожил вражеский бронеавтомобиль Bushmaster производства Австралии», — сказано в сообщении.
В ходе воздушной разведки было обнаружено перемещение бронемашины с личным составом ВСУ. Расчет запустил «Ланцет», и, пикируя, он нанес удар в уязвимую верхнюю полусферу корпуса бронеавтомобиля, вызвав детонацию боекомплекта и полное возгорание машины.