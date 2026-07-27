NBC: США из-за запасов снарядов у себя сбивают не все ракеты и дроны Ирана

Американские военные избирательно сбивают ракеты и дроны Ирана в условиях сокращения арсеналов своих снарядов для систем противовоздушной обороны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на должностных лиц Белого дома.
Согласно информации журналистов, командиры ВС США приказывают экономить боеприпасы в тех случаях, когда иранское оружие не угрожает позициям, на которых находятся войска США или их ключевые объекты. Кроме того, снаряды зенитных комплексов не должны использоваться, если это не создаёт опасность для союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.
Телеканал уточняет, что в ряде ситуаций американские расчёты ПВО ничего не предпринимали, если представителей армии США не находилось в местах предполагаемого удара иранских сил.
Источники телеканала заявили, что не осведомлены, приводила ли такая практикак гибели или ранению американцев. Вместе с тем они признали, что подобный подход рискован.
Напомним, 25 июля газета The New York Times сообщила, что американские власти отсрочили «значительное усиление операции против Ирана» из-за того, что войска США способны столкнуться с ещё большим сокращением ракет для зенитных комплексов. В статье приводилось заявление председателя Комитета начальников штабов страны Дэнни Кейна, который предупредил об опасно низком уровне таких боеприпасов в случае возобновления масштабных боевых действий.