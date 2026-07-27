NBC: США из-за запасов снарядов у себя сбивают не все ракеты и дроны Ирана

Согласно информации журналистов, командиры ВС США приказывают экономить боеприпасы в тех случаях, когда иранское оружие не угрожает позициям, на которых находятся войска США или их ключевые объекты. Кроме того, снаряды зенитных комплексов не должны использоваться, если это не создаёт опасность для союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.