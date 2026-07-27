Участнику СВО из Иркутска отказали в социальной выплате из-за ошибки в фамилии

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, отказ был мотивирован тем, что в справке о ранении в фамилии заявителя допущена описка — вместо буквы «Ё» указана буква «Е».
При изучении документов установлено, что помимо фамилии в каждом из них содержится имя, отчество, дата рождения, принадлежность к войсковой части, что позволяло сделать вывод о принадлежности справки заявителю.
Прокурор района обратился в суд с иском о признании права мужчины на получение мер социальной поддержки в размере 400 тысяч рублей. Требования прокурора были удовлетворены. После вступления решения в законную силу его исполнение проконтролирует надзорное ведомство.
Ранее агентство сообщало, что Иркутский облсуд в апелляции подтвердил право сына погибшего военнослужащего СВО на долю в выплате по случаю гибели отца. Ранее молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск к жительнице Нижнеудинска и ряду госучреждений о взыскании денег в его пользу.