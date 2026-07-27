Участнику СВО из Иркутска отказали в социальной выплате из-за ошибки в фамилии

Ранее агентство сообщало, что Иркутский облсуд в апелляции подтвердил право сына погибшего военнослужащего СВО на долю в выплате по случаю гибели отца. Ранее молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск к жительнице Нижнеудинска и ряду госучреждений о взыскании денег в его пользу.