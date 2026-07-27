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Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили пять солдат ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили пятерых украинских военных в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

На кадрах объективного контроля видны попадания FPV-дронов в пятерых украинских военных, пытающихся просочиться на свои позиции.

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