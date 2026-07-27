Группировка «Север» уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ под Сумами и Харьковом

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, самоходная артиллерийская гаубица 2С22 “Богдана”, опорный пункт, три пункта управления БПЛА и три огневые группы противника», — рассказали в группировке.
Войска беспилотных систем группировки войск «Север» круглосуточно прикрывают позиции российских войск и содействуют продвижению штурмовых подразделений, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.