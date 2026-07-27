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Группировка «Север» уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу 2С22 «Богдана» ВСУ в Харьковской и Сумской областях во время боевого дежурства. Также ВС РФ поразили украинский опорный пункт и три огневые группы, сообщили ТАСС в группировке войск.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, самоходная артиллерийская гаубица 2С22 “Богдана”, опорный пункт, три пункта управления БПЛА и три огневые группы противника», — рассказали в группировке.

Войска беспилотных систем группировки войск «Север» круглосуточно прикрывают позиции российских войск и содействуют продвижению штурмовых подразделений, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

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