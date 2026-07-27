Группировка «Север» уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу 2С22 «Богдана» ВСУ в Харьковской и Сумской областях во время боевого дежурства. Также ВС РФ поразили украинский опорный пункт и три огневые группы, сообщили ТАСС в группировке войск.