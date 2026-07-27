Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» за ночь сбила более 90 БПЛА ВСУ

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Север» уничтожили более 90 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях, которые летели в сторону приграничных регионов России. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет более 90 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов», — рассказали в группировке.

Отмечается, что из-за боевой работы расчетов ПВО «Севера» все обнаруженные беспилотники ВСУ были уничтожены.

Узнать больше по теме
Группировка войск «Север»: направление, символ, командующий и состав
Группировка войск «Север» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, принимающее участие в специальной военной операции. Была сформирована для выполнения задач на северном участке зоны боевых действий и объединяет соединения различных видов и родов войск. В материале — главное о ней.
Читать дальше