Группировка «Север» за ночь сбила более 90 БПЛА ВСУ

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет более 90 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов», — рассказали в группировке.
Отмечается, что из-за боевой работы расчетов ПВО «Севера» все обнаруженные беспилотники ВСУ были уничтожены.
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