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Слюсарь: два человека погибли при атаке БПЛА в Ростове

Пять человек ранены при ночной атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в ночь на понедельник 27 июля в Ростове-на-Дону при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Также Слюсарь информировал о пяти пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В их числе — подросток.

По словам Слюсаря, российские силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку в Таганроге.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону после атаки дронов горят частные дома, склады и предприятие.

Кроме того, в Ростове повреждён жилой дом из-за атаки БПЛА, для жителей развернули пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

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