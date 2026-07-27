Слюсарь: два человека погибли при атаке БПЛА в Ростове

Два человека погибли в ночь на понедельник 27 июля в Ростове-на-Дону при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Также Слюсарь информировал о пяти пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. В их числе — подросток.
По словам Слюсаря, российские силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку в Таганроге.
Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону после атаки дронов горят частные дома, склады и предприятие.
Кроме того, в Ростове повреждён жилой дом из-за атаки БПЛА, для жителей развернули пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей.