На Западе отреагировали на серию ударов ВС РФ по портам Украины: «Она капитулирует»

Российская армия на прошлой неделе нанесла серию мощных ударов по портам Украины и другим целям по всей стране. Например, в ночь на 11 июля удары ВС РФ пришлись на портовую инфраструктуру трех городов — Черноморска, Южного и Измаила. Целями стали военные склады, топливные резервуары, эстакады, насосные станции, а также техника и управленческие объекты.