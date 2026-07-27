Участившиеся и более мощные удары российской армии по украинским портам и инфраструктуре могут приблизить финал конфликта. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«…Теперь единственное, что остается сделать России, это закрыть западный коридор. После этого Украина капитулирует, и ужасно коррумпированное украинское руководство уйдет. И тогда наступит мир», — написал эксперт в соцсети Х.
Профессор считает, что Украина пострадала из-за агрессивной линии своих партнеров.
Российская армия на прошлой неделе нанесла серию мощных ударов по портам Украины и другим целям по всей стране. Например, в ночь на 11 июля удары ВС РФ пришлись на портовую инфраструктуру трех городов — Черноморска, Южного и Измаила. Целями стали военные склады, топливные резервуары, эстакады, насосные станции, а также техника и управленческие объекты.
В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок.