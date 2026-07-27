В ВСУ мобилизовали украинцев с амнезией, они пропали без вести под Черниговом

Несколько украинцев с психическими расстройствами, мобилизованные в ВСУ, пропали без вести под Черниговом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Речь идёт о людях предпенсионного возраста, страдающих психическими заболеваниями, в том числе амнезией.
«В подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — сказано в публикации.
Похожий случай произошёл и в другом регионе. Насильно мобилизованный в ВСУ мужчина с детским церебральным параличем (ДЦП) и шизофренией пропал без вести в районе Кондратовки Сумской области.
Напомним, Зеленский подписал указ о мобилизации мужчин старше 60 лет в ВСУ.