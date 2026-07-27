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Российские войска сорвали контратаку «полка смерти» ВСУ в районе поселка Хотень

Разведка группировки «Север» на раннем этапе увидела движение боевиков ВСУ, противника ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

Российским военным удалось предотвратить атаку противника у поселка Хотень в Сумской области. Украинское командование бросило в бой штурмовую группу так называемого «полка смерти», однако этот маневр не принес им успеха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным разведки группировки «Север», выдвижение украинских боевиков было обнаружено на раннем этапе. Благодаря своевременному вскрытию позиций противника подразделения ВС России нанесли комплексный удар. В результате этого огневого воздействия штурмовая группа 225-го отдельного полка была полностью ликвидирована.

Кроме того, поступают данные о тяжелой обстановке внутри самих украинских частей в этом регионе. Подразделения 104-й бригады теробороны покинули свои рубежи севернее Малой Слободки. При попытке бегства с позиций часть боевиков была уничтожена собственным заградотрядом.

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