Российские войска сорвали контратаку «полка смерти» ВСУ в районе поселка Хотень

Российским военным удалось предотвратить атаку противника у поселка Хотень в Сумской области. Украинское командование бросило в бой штурмовую группу так называемого «полка смерти», однако этот маневр не принес им успеха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.