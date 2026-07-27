Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем канале в «Максе».
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