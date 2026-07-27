Власти Турции продолжают держать на повестке вопрос урегулирования украинского конфликта и поддерживают контакты с США по этой теме. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает РИА Новости.
«Вопрос урегулирования украинского конфликта остается в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США», — отметил собеседник агентства.
В Кремле не раз повторяли, что для РФ предпочтительно добиться целей специальной военной операции (СВО) путем дипломатии. Однако, если этого не произойдет, Москва добьется своих целей на поле боя.
Вот и накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине. Киевский режим знает, что нужно делать.
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о заморозке конфликта на Украине. Однако такой исход невозможен.