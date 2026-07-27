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РИАН: Турция поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта на Украине

США и Турция поддерживают контакты по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Турции продолжают держать на повестке вопрос урегулирования украинского конфликта и поддерживают контакты с США по этой теме. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает РИА Новости.

«Вопрос урегулирования украинского конфликта остается в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США», — отметил собеседник агентства.

В Кремле не раз повторяли, что для РФ предпочтительно добиться целей специальной военной операции (СВО) путем дипломатии. Однако, если этого не произойдет, Москва добьется своих целей на поле боя.

Вот и накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине. Киевский режим знает, что нужно делать.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о заморозке конфликта на Украине. Однако такой исход невозможен.

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