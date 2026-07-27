Омский «Солнцепек» сжег вражеский пункт в зоне СВО

Напомним, «Солнцепек» создали на базе шасси танка Т-72 и оснастили пусковой установкой на 24 термобарических снаряда калибра 220 мм. Дальность стрельбы достигает от 400 метров до 6 км. Один полный залп может покрыть площадь до 40 тысяч м².