Омский «Солнцепек» сжег вражеский пункт в зоне СВО

Министерство обороны РФ 24 июля опубликовало во «ВКонтакте» кадры боевого применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Ее выпускают на омском заводе транспортного машиностроения.
«Экипаж […] термобарическим ударом превратил вражеский ПВД в пепел», — подписала видеопост пресс-служба минобороны, уточнив, что эпизод был снят на Краснолиманском направлении.
Напомним, «Солнцепек» создали на базе шасси танка Т-72 и оснастили пусковой установкой на 24 термобарических снаряда калибра 220 мм. Дальность стрельбы достигает от 400 метров до 6 км. Один полный залп может покрыть площадь до 40 тысяч м².
Известно, что сейчас проводятся испытания версии системы на шасси Т-80 с улучшенными точностью и дальностью.