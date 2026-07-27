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В Челябинской области отменили режим ракетной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл — РИА Новости. Режим ракетной опасности, введенный в Челябинской области в понедельник, отменен, сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА Новости

Режим ракетной опасности вводился с 09.03 (07.03 мск).

«В Челябинской области отменен режим “Ракетная опасность”, — говорится в сообщении.

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