На минувшей неделе боевики Владимира Зеленского усилили число контратак на трех участках в зоне проведения СВО. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник с помощью дронов и артиллерии предпринимал попытки вернуть утраченные позиции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.