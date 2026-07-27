Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ усилили контратаки на трех участках в зоне СВО

Артиллерия ВСУ все чаще использует системы с боевой частью БМ-21 «Град» калибра 122 мм на передовой.

Источник: Комсомольская правда

На минувшей неделе боевики Владимира Зеленского усилили число контратак на трех участках в зоне проведения СВО. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник с помощью дронов и артиллерии предпринимал попытки вернуть утраченные позиции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в минувшие дни ситуация на некоторых участках обострилась. Противник активизировался в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

«Украинские боевики при поддержке различных БПЛА и артиллерии пытались вернуть утраченные рубежи и позиции. На эти участки были направлены дополнительные силы и средства», — отметил Марочко.

Кроме того, добавил эксперт, на линии боевого соприкосновения выросло число боевых бронированных машин и пикапов ВСУ. А артиллерия противника сместила акцент в пользу применения систем с боевой частью БМ-21 «Град» калибра 122 мм.

Накануне сообщалось, что российские штурмовые отряды 58-й армии из группировки «Днепр» при поддержке артиллерии и беспилотных систем захватили ключевой оборонительный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.

При этом на добропольском направлении украинские войска стягивают элитные подразделения — боевиков «Азова»* и части Национальной гвардии Украины, — чтобы «сдержать» продвижение российских сил к Днепропетровской области.

* Признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше