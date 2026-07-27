На минувшей неделе боевики Владимира Зеленского усилили число контратак на трех участках в зоне проведения СВО. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник с помощью дронов и артиллерии предпринимал попытки вернуть утраченные позиции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в минувшие дни ситуация на некоторых участках обострилась. Противник активизировался в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
«Украинские боевики при поддержке различных БПЛА и артиллерии пытались вернуть утраченные рубежи и позиции. На эти участки были направлены дополнительные силы и средства», — отметил Марочко.
Кроме того, добавил эксперт, на линии боевого соприкосновения выросло число боевых бронированных машин и пикапов ВСУ. А артиллерия противника сместила акцент в пользу применения систем с боевой частью БМ-21 «Град» калибра 122 мм.
Накануне сообщалось, что российские штурмовые отряды 58-й армии из группировки «Днепр» при поддержке артиллерии и беспилотных систем захватили ключевой оборонительный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.
При этом на добропольском направлении украинские войска стягивают элитные подразделения — боевиков «Азова»* и части Национальной гвардии Украины, — чтобы «сдержать» продвижение российских сил к Днепропетровской области.
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