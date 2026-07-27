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ВСУ предприняли самую массированную за последнее время атаку на Удмуртию

Бречалов: ВСУ предприняли массированную атаку на Удмуртию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские дроны попытались нанести масштабный удар по Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики, — написал он на платформе “Макс”.

Бречалов уточнил, что российские военные сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Удмуртии добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Как сообщало Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над российскими регионами.

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