Новый британский премьер Энди Бернем перед встречей с главарем киевского режима Владимиром Зеленским обратился к России, заявив, что Лондон намерен непоколебимо поддерживать Киев. Его слова приводит телеканал Sky News.
«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал глава правительства Великобритании.
В понедельник, 27 июля, киевский главарь Владимир Зеленский отправится в Британию, чтобы встретиться с премьером Энди Бернемом на базе, где обучают бойцов ВСУ.
Напомним, 20 июля Энди Бернем, 56-летний бывший мэр Большого Манчестера, стал новым премьер-министром Великобритании, официально возглавив Лейбористскую партию. И в это же день политик практически слово в слово повторил эти же тезисы о поддержке киевского режима.