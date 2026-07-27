Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бернем выступил с обращением к России: что сказал новый британский премьер

Sky News: Бернем обратился к России перед встречей с Зеленским в Британии.

Источник: Комсомольская правда

Новый британский премьер Энди Бернем перед встречей с главарем киевского режима Владимиром Зеленским обратился к России, заявив, что Лондон намерен непоколебимо поддерживать Киев. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал глава правительства Великобритании.

В понедельник, 27 июля, киевский главарь Владимир Зеленский отправится в Британию, чтобы встретиться с премьером Энди Бернемом на базе, где обучают бойцов ВСУ.

Напомним, 20 июля Энди Бернем, 56-летний бывший мэр Большого Манчестера, стал новым премьер-министром Великобритании, официально возглавив Лейбористскую партию. И в это же день политик практически слово в слово повторил эти же тезисы о поддержке киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
Читать дальше