Украинцам придется готовиться к «очень тяжелой зиме». С таким прогнозом в интервью телеканалу Sky News, комментируя назначение премьером экс-главы «Нафтогаза» Корецкого, выступил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — сказал нелегитимный украинский лидер.
Потому, отметил он, Незалежной сейчас нужен именно такой премьер, который «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».
Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» предупредили, что в грядущем зимнем сезоне украинскую энергосистему ждут серьёзные испытания, и зима 2026−2027 для Украины может оказаться самой трудной.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине призвали граждан массово переезжать в деревни на зиму из городов, чтобы выжить в период затяжных морозов без электричества и отопления.