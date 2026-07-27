Силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.
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