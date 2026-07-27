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Sky News: Зеленский заявил, что Иран и КНДР «уже напали» на Украину

Зеленский пожаловался СМИ на Иран и КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Иран и Северная Корея «уже напали» на Украину. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, да. Так что они уже это сделали», — заявил нелегитимный украинский лидер.

Потому сейчас, продолжает фантазировать Зеленский, Киев должен быть крайне осторожным, чтобы «не открыть новый фронт», и быть готовым к подобному сценарию развития событий.

В субботу, 25 июля, МИД Ирана сообщил об ударе Украины по торговому судну в Каспийском море. В результате атаки погиб один из членов экипажа. Позже вице-спикер Меджлиса — парламента исламской республики — Али Никзад заявил, что Иран не оставит без ответа удар ВСУ по своему торговому судну в Каспийском море.

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