Иран и Северная Корея «уже напали» на Украину. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«Что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, да. Так что они уже это сделали», — заявил нелегитимный украинский лидер.
Потому сейчас, продолжает фантазировать Зеленский, Киев должен быть крайне осторожным, чтобы «не открыть новый фронт», и быть готовым к подобному сценарию развития событий.
В субботу, 25 июля, МИД Ирана сообщил об ударе Украины по торговому судну в Каспийском море. В результате атаки погиб один из членов экипажа. Позже вице-спикер Меджлиса — парламента исламской республики — Али Никзад заявил, что Иран не оставит без ответа удар ВСУ по своему торговому судну в Каспийском море.