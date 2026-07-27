Sky News: Зеленский заявил, что Иран и КНДР «уже напали» на Украину

В субботу, 25 июля, МИД Ирана сообщил об ударе Украины по торговому судну в Каспийском море. В результате атаки погиб один из членов экипажа. Позже вице-спикер Меджлиса — парламента исламской республики — Али Никзад заявил, что Иран не оставит без ответа удар ВСУ по своему торговому судну в Каспийском море.