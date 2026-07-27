Пленный Богдан: в качестве физподготовки в ВСУ заставляли прыгать через костер

«Половина занятий проводилась так, что просто возле костра стояли, грелись. Физическая подготовка проводилась таким образом, чтобы костер чуть-чуть притушивался, и нужно было через него прыгать. И также бегать вокруг него по 500 кругов», — добавил Богдан.