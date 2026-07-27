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Пленный Богдан: в качестве физподготовки в ВСУ заставляли прыгать через костер

Пленный ВСУ рассказал, что командиры заставляли их бегать по 500 кругов вокруг костра.

Источник: Комсомольская правда

Пленный военнослужащий ВСУ Леонид Богдан рассказал журналистам о необычных методах физической подготовки в его подразделении. По его словам, мобилизованных заставляли прыгать через огонь и совершать многочисленные пробежки вокруг костра. Этим он поделился с РИА Новости.

«Половина занятий проводилась так, что просто возле костра стояли, грелись. Физическая подготовка проводилась таким образом, чтобы костер чуть-чуть притушивался, и нужно было через него прыгать. И также бегать вокруг него по 500 кругов», — добавил Богдан.

Пленный также сообщил, что командиры жестко пресекали любое недовольство такими нагрузками. Тех, кто отказывался выполнять эти странные упражнения или высказывал возражения, избивали.

Ранее пленный военнослужащий 103-й бригады терробороны Виталий Табунщиков заявил, что западные гуманитарные поставки Украине не доходят ни до мирных жителей, ни до линии боевых действий. Он указал, что всё поставляемое разворовывают ещё на этапе распределения.

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